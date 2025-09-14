La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Utopía

Así me parece ·

Feijóo no creía en las meigas, pero llamó a La Moncloa. Se entrevistó con Sánchez. El presidente no salía de su asombro. Se limitaba a asentir y a darle la razón

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:53

Núñez Feijóo se despertó sobresaltado, sudoroso, angustiado, con la respiración entrecortada. No sabría decir si había tenido un sueño o una pesadilla. En cualquier caso, ... ahora, ya despierto, lo recordaba todo con asombrosa nitidez. Se le había aparecido el espectro de D. Manuel Fraga Iribarne. El viejo patrón de la derecha iba en mangas de camisa, con su corbata azul marino, y sus anchos y llamativos tirantes. Y, con ese vozarrón suyo de toda la vida, le habló con absoluta claridad: «Mi querido amigo: así no. Así llevas el partido a la ruina. Por evitar que avance Vox, nos estás alejando de la moderación, que es nuestra señal de identidad por excelencia, tal y como defendimos los fundadores del partido. Así que procede que rectifiques. Llama a La Moncloa, y dile a Pedro Sánchez que deje de marear la perdiz; que deje de buscar los votos de los separatistas y comunistas; que no los necesita; que el PP está dispuesto a hacer posible, con su abstención en el Congreso, que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado; y que también estamos dispuestos a sentarnos a negociar una reforma del Título VIII de la Constitución, una reforma de la financiación autonómica, y una reforma del sistema electoral que reste fuerza política en Madrid a los separatistas vascos y catalanes; y, ya puestos, también una reforma del sistema tributario y del sistema educativo». Y, dicho esto, D. Manuel se esfumó de golpe, con la misma rapidez con que había aparecido.

