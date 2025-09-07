La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Moderación y bipartidismo

La gente está harta del PP y del PSOE por la banalización de los enfrentamientos, las tontunas de algunos dirigentes, su permanente electoralismo...

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:12

Los que éramos mayores de edad cuando en 1975 murió Franco, hemos votado mayoritariamente, y durante muchos años, al PP o al PSOE. Ello obedecía ... a razones ideológicas, pero también históricas. Ambos grandes partidos, uno a la derecha y otro a la izquierda, se presentaban a la sociedad como opciones políticas moderadas, lejos de extremismos, que defendían las reformas progresivas, pero no revolucionarias, y que eran capaces del respeto mutuo, del diálogo, de la transacción y de llegar a acuerdos de Estado en beneficio de todos. La mayoría de los españoles nos sentíamos identificados con sus principios ideológicos y sus propuestas programáticas, y votábamos, a uno o a otro, con convicción sincera.

