El difícil camino hacia La Moncloa

Algunos todavía dudan de que la victoria del PP y Vox vaya a producirse en el futuro

Juan-Ramón Calero Rodríguez

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:16

En 2027, Pedro Sánchez llevará nueve años en La Moncloa. En cualquier democracia, esto es ya mucho tiempo. No es bueno eternizarse en el poder, ... ni para la sociedad ni para los dirigentes, que no siempre resisten las tentaciones autoritarias. Además, han sido años muy difíciles: una pandemia, una guerra en las fronteras de la Unión Europea, varias catástrofes naturales; y los separatistas, y unos indultos discutibles, y una amnistía impresentable. Si a todo ello le añadimos la fragmentación parlamentaria y las coaliciones de Gobierno, primero con Podemos, y luego con Sumar, se comprenderá el desgaste enorme que ha sufrido Pedro Sánchez y su partido, y las reducidas expectativas electorales que le auguran los sondeos de opinión.

