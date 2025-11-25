La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tomografía de un instante

La celebración sanchista de la muerte de Franco se ha vuelto en su contra y ha sido televisada

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

'Anatomía de un instante' no es gran cosa desde una perspectiva audiovisual, es incluso demasiado convencional, pero su importancia, como la del libro de ... Cercas, reside en su diálogo con la coyuntura política actual. Ver a Sánchez el jueves pasado, festividad del 20-N, presentando la serie a bombo y platillo en el Congreso, como si le fuera la vida en ello, escoltado por Armengol, Rodríguez y Cercas y los socios de Movistar, como un alegato en pro de la democracia y contra el abuso de poder, fue un acontecimiento tan irónico como paradójico. No tuve más remedio que recuperar mi lectura del libro antes de enfrentarme a la visión de la serie con esas imágenes culpables impresas en la retina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  4. 4

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  5. 5

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  8. 8 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  9. 9 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia
  10. 10 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tomografía de un instante

Tomografía de un instante