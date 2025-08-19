La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Gaudemos igitur

La polémica sobre los títulos y los currículos de los políticos dice mucho sobre lo que somos o queremos ser.

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 19 de agosto 2025, 00:00

Que tiemblen rectores y rectoras, decanos y decanas, profesores y profesoras, los diversos departamentos y las múltiples facultades. Y con razón. Esto no ha hecho ... sino empezar. Es una catástrofe, un seísmo, una calamidad. La guerra de los títulos y los currículos, como ya la llaman los historiadores de última generación, amenaza con destruir los fundamentos del sistema universitario. Y los causantes de la quemazón no son el fuego del saber ni el ardor del conocimiento. Eso no, eso nunca. No es fácil determinar, en tales casos, si es la educación superior la que se degrada por las conexiones viciadas con la política, o si es esta, por el contrario, la que se corrompe por su acercamiento interesado a la universidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  4. 4 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  6. 6 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  7. 7

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  8. 8

    Luz verde para finalizar una urbanización en Algezares con hasta 200 viviendas más
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10

    Pedreño matiza sus declaraciones sobre los médicos sin MIR tras un aluvión de críticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gaudemos igitur

Gaudemos igitur