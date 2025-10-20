La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal, en la sede de su partido. E. P.

Vox, el 'sorpasso' improbable

La batalla por la hegemonía de la derecha en España no ha hecho más que empezar

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Improbable, pero no imposible. Según el CIS, que aunque sea un estudio demoscópico de autor, no conviene echar en saco roto, en el barómetro de ... octubre, Vox se afianza como tercera fuerza y se sitúa a solo 2,1 puntos de los populares que, a su vez, pierden 3,9 puntos que se suman a los 2,8 que ya se dejaron en septiembre. El partido de Abascal, además, está absorbiendo casi la mitad del apoyo que tuvo el proyecto Se Acabó la Fiesta y, aproximadamente, un millón de votantes habituales del PP. Más allá de las conclusiones, cuestionables técnicamente del CIS de Tezanos, existen dos elementos políticos que pueden mover el mapa electoral en favor del populismo de derecha que encarna Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  5. 5

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  6. 6 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  7. 7

    Las cuentas del aeropuerto de la Región de Murcia se enredan más
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9

    «Más vale sobrepredecir que quedarnos cortos»: así trabaja la Aemet para analizar el tiempo
  10. 10 Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vox, el 'sorpasso' improbable

Vox, el &#039;sorpasso&#039; improbable