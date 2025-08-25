La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. C.

Rebuscado

Borges recomendaba que ante la duda en el empleo de dos palabras sinónimas se escoja la más común

Juan Bas

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:00

En una columna, Kiko Amat escribía sobre Kaspar Hauser y su enigmática historia. Explicaba que el adolescente, que apareció un día de 1828 vagando por ... Nuremberg, prácticamente no sabía hablar porque había vivido toda su infancia en un riguroso aislamiento, encerrado en una mazmorra. Amat decía que Kaspar había pasado esos largos años sin «interactuar» con nadie. Me sorprendió que hubiera escogido tal palabra en ese contexto. Interactuar es correcta, desde luego, pero me parece rebuscada, como tantas palabras de moda. Creo que habría sido más sencillo y adecuado «sin relacionarse con nadie», «sin ningún contacto» o «en completa soledad». Incluso, poniéndome tiquismiquis, el término «interactuar» resulta en cierto modo anacrónico al recrear una historia del siglo XIX.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se elevan a más de un centenar los afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Se elevan a más de un centenar los afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3 Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas
  4. 4

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  5. 5

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  6. 6 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  7. 7 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  8. 8

    El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»
  9. 9 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  10. 10 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rebuscado

Rebuscado