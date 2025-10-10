La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Guillermo Fernández Vara

Fue una persona que entendió el ejercicio político como una gran oportunidad para mejorar la vida de todos, no solo de los extremeños

Juan Antonio Gil Melgarejo

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:16

En la actualidad es complicado y comprometido que un militante del Partido Popular escriba sobre un socialista mostrándole su admiración y respeto. Lamentablemente esto es ... así, pues como todos ustedes saben, lo que se lleva es eso de 'y tú más', pero no en sentido positivo sino en el peyorativo e insultante. Sin embargo, para mí es muy fácil elogiar al que fue durante dos legislaturas presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sencillamente porque fue una persona que entendió el ejercicio político como una gran oportunidad para mejorar la vida de los ciudadanos, no solo de los extremeños, porque su visión y acción política transcendió fuera de la comunidad que presidía buscando siempre lo mejor para los españoles, sin distinción de clase ni ideología política. Decía y repetía que la posición social no la da el estatus, sino la capacidad de hacer cosas por los demás. Permítanme que les comente dos iniciativas del mismo que tienen relación con lo que anteriormente he comentado, una tiene relación con nuestra región y la otra con Extremadura, pero ambas con trascendencia nacional.

