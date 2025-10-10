En la actualidad es complicado y comprometido que un militante del Partido Popular escriba sobre un socialista mostrándole su admiración y respeto. Lamentablemente esto es ... así, pues como todos ustedes saben, lo que se lleva es eso de 'y tú más', pero no en sentido positivo sino en el peyorativo e insultante. Sin embargo, para mí es muy fácil elogiar al que fue durante dos legislaturas presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sencillamente porque fue una persona que entendió el ejercicio político como una gran oportunidad para mejorar la vida de los ciudadanos, no solo de los extremeños, porque su visión y acción política transcendió fuera de la comunidad que presidía buscando siempre lo mejor para los españoles, sin distinción de clase ni ideología política. Decía y repetía que la posición social no la da el estatus, sino la capacidad de hacer cosas por los demás. Permítanme que les comente dos iniciativas del mismo que tienen relación con lo que anteriormente he comentado, una tiene relación con nuestra región y la otra con Extremadura, pero ambas con trascendencia nacional.

En marzo de 1999, el Congreso de los Diputados, en sesión plenaria, aprobó por unanimidad la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se instaba al Gobierno a articular un Plan Nacional de Prevención de la Sordera infantil. Esta iniciativa incluía el desarrollo e implantación previa del «cribado auditivo universal en el recién nacido» en todos los hospitales públicos y privados donde existieran Servicios de Ginecología y Obstetricia y de Pediatría. Gobernaba el Partido Popular con el apoyo del PNV, Coalición Canaria y Convergencia y Unió, y su ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, gran humanista que tenía como modelo a Václav Havel, fue decisivo conjuntamente con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Insalud, y Enrique Castellón, secretario de Estado, para que esa proposición no de ley pudiera tramitarse en el Congreso de los Diputados. Este hecho supuso un antes y un después en la prevención y tratamiento de una posible sordera en todos los recién nacidos. Pues bien, Guillermo Fernández Vara, siendo consejero de Bienestar Social y posteriormente de Sanidad y Consumo, fue el primero de toda España, conjuntamente con Navarra, que implantó en Extremadura este cribado universal, creando las Unidades Comarcales y Regionales Hospitalarias de referencia, formadas por equipos multiprofesionales dedicados al diagnóstico y tratamiento precoz de la sordera en el recién nacido.

La Región de Murcia también fue de las primeras comunidades autónomas en implantar este sistema de detección universal de hipoacusia/sordera en los recién nacidos, formando los equipos multiprofesionales en todos los hospitales comarcales y en el regional de referencia, en este caso en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, entonces dirigido por el Dr. Rafael Pérez Aguilera. En este Servicio se creó la Unidad de Otorrinolaringología Infantil gracias al trabajo perfecto de coordinación que existió entre la Consejería de Sanidad, y en especial de sus funcionarios del área de salud con los profesionales sanitarios implicados. Gracias a esa coordinación, también formaron y continúan formando parte del programa los hospitales privados, pues de otra manera, el cribado auditivo no sería universal (abarcar a todos los recién nacidos). La Asociación de la Prensa reconoció el trabajo del Dr. Pérez Aguilera y su equipo, concediéndole su máxima distinción: Laurel de Murcia.

Siendo presidente de la Junta, visitó la Región y dijo: «Los problemas de los murcianos son mis problemas»

Siendo presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara visitó la Región de Murcia y, entre otras declaraciones, hizo la siguiente: «Los problemas de los murcianos son también mis problemas», y así se puede comprobar en la hemeroteca del diario LA VERDAD del 24 de febrero de 2009. Esta frase y otras declaraciones referidas a la solidaridad interterritorial las hizo siendo presidente de nuestra región Ramón Luis Valcárcel, con el que se entrevistó y le transmitió que estaba dispuesto a estudiar el proyecto de un trasvase desde Cáceres a Murcia, proyecto que fue diseñado años antes por unos cualificados ingenieros funcionarios pertenecientes a la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas cuando su titular era José Fuentes Zorita, y haciéndolo propio el Gobierno regional del Partido Popular de la Región de Murcia y no, lamentablemente, el PP a nivel nacional. Asimismo, manifestó que estaba dispuesto a recurrir ante los tribunales el Estatuto de Castilla- La Mancha, con gobierno de su propio partido, por romper la cohesión territorial: cerrar el Trasvase Tajo-Segura.

Gracias a personas como Guillermo Fernández Vara, España pudo ser más solidaria, más cohesionada territorialmente, y colectivamente más desarrollada social y humanísticamente.

Fuiste un modelo de político coherente y responsable, que solo buscaste el bien común de los españoles. Descansa en paz.