Nada es lo que parece

'Wendy' y el Planeta de Juan del Val

Frente a libros como 'Vera, una historia de amor', que nunca aparecerá en manuales, hay que ir a obras como la de Eugenio Fuentes

José Belmonte

José Belmonte

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:22

Hay que dar por hecho que el Premio Planeta de este año va a ser el libro más vendido de cara a la Navidad, que ... ya está en puertas. Sucede todos los años y no hay obra que se le resista, aunque atesore toda la calidad del mundo. Por eso España es diferente, y nuestra manera de ser no tiene nada que ver con países como Francia, en donde en su archiconocido Premio Goncourt, con cien años de existencia, sólo sobreviven las novelas que destacan por su clase superior.

