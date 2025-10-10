La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nada es lo que parece

Gente que rebuzna

Machado procura ser moderado. Se hubiera sentido muy incómodo de haber vivido en el mundo actual con tanto insulto

José Belmonte

José Belmonte

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:16

Por más que haya pasado la friolera de 150 años desde el nacimiento de Antonio Machado, su memoria, su ejemplo, su poesía, su literatura siguen ... intactos, flamantes como el primer día. Lo mismo sucede con su tumba, en la ciudad francesa de Colliure, en donde sus numerosos y continuos visitantes, que le rinden homenaje y expresan su admiración, no permiten que exista ni un solo día en el que don Antonio se encuentre perdido entre la nada, sin esos amigos, venidos de cualquier parte del mundo, que le dejan sobre su lápida, no tan fría ni pesada como la de los demás muertos, poemas escritos a mano, piedras conmemorativas. Y flores mágicas que nunca envejecen ni se ponen mustias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

