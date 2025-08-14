La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nada es lo que parece

El ángel que nos mira

Lo de colarse en La Condomina era para nota, y no sé cómo muchos de los niños de entonces seguimos aún con vida

José Belmonte

José Belmonte

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:59

No hay mayor placer en el mundo que el de 'colarse'. En el lugar que sea: en el cine, en un estadio de fútbol, en ... la cola de un supermercado, en la sala de baile de tu pueblo, en una fiesta en la que no conocemos al anfitrión. Ese instante glorioso, único e irrepetible, en el que experimentamos dos distintas sensaciones: el miedo a ser 'pescados', a pasar la vergüenza –el que la tenga, claro– de ser recriminados, abucheados, devueltos en caliente al lugar de origen, como delincuentes pillados 'in fraganti', y esa otra experiencia de haber burlado a tu cancerbero, a ese armario de dos por dos, con manos como panes, que cuida la entrada con un rigor impropio de quien aún conserva una pizca de alma en su cuerpo glorioso.

