Pablo d'Ors, en Mazarrón

Compartir

Silencio. Perdona que te diga, pero si tuviera que recomendarte un libro para este verano, ya sabes, sombraje y botijo o sombrilla y chiringuito, como ... prefieras, no iba yo, a estas alturas de la peli, a complicarte la vida. Ni mucho menos. Un librito claro, corto y directo. Entretenido porque te retas a ti mismo, como los golfistas, que no los golferos, e intenso porque a través de poco más de un centenar de páginas encuentras un recetario que puede cambiar tu vida para bien. Autoayuda en vena. Pablo te ayuda a meditar, a saber hacer silencio interior, a mejorar tu concentración y, especialmente, tu atención. Y sobre todo, a vivir el aquí y ahora. Que somos aves de paso y muchas veces nos pasamos la vida con el piloto automático puesto. No se trata de echarle años a tu vida, sino más bien de imprimirle vida a tus años. Así lo atestiguan miles de seguidores y miles de lectores distribuidos por todo el mundo. Además, lo curioso del tema es que, tratándose del silencio, el que lo escribió no ha parado de hablar. Como lo oyes. Por chocante que te parezca. El éxito editorial puede llevarte, qué quieres que te diga, a estas situaciones tan divertidas. Pablo d'Ors escribió su 'Biografía del silencio' y su impacto ha sido tal que desde entonces no para de dar conferencias, charlas, coloquios y entrevistas por todo el mundo. No se calla ni debajo de la ducha el muy silencioso. Luego completó su 'Trilogía del Silencio' con otras dos entregas de similar éxito. Edición tras edición y ventas a porrillo. El apellido, seguro que te suena, porque de casta le viene al galgo. Pablo es nieto de Eugenio d'Ors, aquel prolífico escritor, ensayista, jurista, periodista, dibujante, filósofo y crítico influyente del novecentismo.

Meditar. La meditación no es cosa fácil, te lo digo yo que lo voy intentando. Es tan vieja como la Humanidad pues ha acompañado al hombre durante toda su historia, aunque algunos que la consideran 'random' ahora la llaman 'mindfulness'. Al final, el mismo perro con distinto collar. Al final de lo que se trata es de que te focalices en atender el momento presente. La atención plena. Descubrir la plena consciencia sin intentar cambiar ni juzgar nada, aseguran los nuevos gurús de la cosa, como el reconocido Mario Alonso Puig quien, además, desde su faceta científica asegura las teorías de Nazareth Castellanos, que es una de las neurólogas más acreditadas del país y que afirma que meditar con continuidad produce modificaciones beneficiosas en el cerebro, en concreto en el hipotálamo y el en el área frontal. El radiólogo cartagenero José Alonso, colaborador asiduo de los programas de Iker Jiménez, también certifica esta línea de investigación avalada por los resultados de tacs y resonancias magnéticas cerebrales. Amigos. Eso sí, no te vayas a creer que ponerte a meditar es así, de primeras, entrar en trance místico y caerte del caballo, como Pablo de Tarso, el gran dircom del cristianismo. Todo lo contrario. En un mundo de ruidos hacer silencio interior no es tarea fácil. Terreno abonado para la distracción. Pablo d'Ors lleva más de veinte años meditando a diario y todavía se considera dentro de un proceso inacabado. Eso sí, cada vez que hace una sentada entiende que está ante una experiencia nueva en una especie de peregrinaje hacia el interior, lo que ayuda al autoconocimiento, a la autocompasión. Viene a ser como aquel viejo aforismo 'nosce te ipsum' (conócete a ti mismo) del oráculo de Delfos tan utilizado por filósofos y pensadores a lo largo de la Historia. Pablo es tan abanderado de la meditación como método que mejora sustancialmente la vida humana que creó una asociación (Amigos del Desierto) dedicada a impartir cursos de aprendizaje y formación por todo el país. Te pueden ayudar a alcanzar la relajación física, mental. La paz, armonía, objetivos nada baladíes. Porque cuando nos quedamos quietos nos damos cuenta de que vivimos inquietos. Tú haz la prueba y luego me lo cuentas. Cartel. El caso es que, a lo iba, Pablo d'Ors llega a Mazarrón el próximo 17 de julio entre la expectación de sus numerosos seguidores. Este sacerdote católico, que llegó a ser consejero puntual del Papa Francisco, ha levantado también sus ampollas entre algunos sectores más reaccionarios de la Iglesia. Minoritarios, pero ruidosos. El caso es que Pablo llena auditorios y sus detractores vacían las iglesias. Sintomático. Los cristianos fronterizos tienen esa tarea: abrir caminos desde dentro a los que queriendo estar dentro, están fuera. Tú ya me entiendes. El cartel de los ciclos de entrevistas y encuentros de Mares de Papel en Mazarrón se complementa este año con profesionales del periodismo de primer nivel. El 16 de julio llegaran dos maestros de la profesión: Manuel Campo Vidal y Pedro Piqueras. Tela para cortar. El 23-J será la periodista y escritora Marta Robles, a quien sucederá el 29 de julio el director de 'La Razón' y tertuliano de programas de Atresmedia, Francisco Marhuenda, mientras que ya en agosto, el 21, habrá otro plato fuerte: el seleccionador nacional de futbol, Luis de la Fuente. Sin olvidarme de los murcianos Jerónimo Tristante, Miguel Angel Hernández y Gregorio León. Planazo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión