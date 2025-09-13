Noelia y Fran, en el ojo del huracán

Sánchez. A estas alturas de la película no vamos a dudar, perdona que te diga, que Pedro Sánchez es un 'zoon politikon', animal político para ... hacértelo fácil, de otro nivel. Un tipo que, en medio de la escandalera montada es capaz de saltarse la votación de la reducción del horario laboral en el Congreso para irse al cine con su imputada esposa a ver 'El cautivo' (manda huevos, Federico) de Amenábar, nos está dando unos cuantos mensajes. El primero y más esencial es que por diluvios que vengan, no está dispuesto a irse de La Moncloa ni con la acorazada Brunete enfrente. Estoy por decirte que ni perdiendo unas elecciones generales Su Sanchidad estaría dispuesto a coger las de Villadiego. Entre otras cosas porque fuera de la política no parece tener (o querer) donde ir.

Y para eso, Sánchez vuelve a echar mano de su Manual de Resiliencia. Un tipo frío y calculador, sin duda, al que no le tiembla el pulso para buscar defensas y recursos. Como sabe que las cosas se pueden complicar aún más, como este lunes, cuando la exmujer de Ávalos amenaza con seguir cantando en Telecinco, y como le anuncian que octubre puede ser un mes complicado con situaciones difíciles que incluso podrían afectar a otros miembros de su gobierno, Sánchez, el maquiavélico estratega que cualquiera querría para su equipo, ha llamado a las barricadas.

Lucas. Ferraz ha dado instrucciones a sus barones regionales. Poner la lupa en todos aquellos casos en territorio pepé que puedan ser susceptibles de escandaleras. El ruido de los Koldo, Ávalos, Cerdán y compañía hay que amortiguarlo. La tropa, a trabajar.

Tengo la impresión de que Paco Lucas no es Vélez. Viene de Madrid con el máster recién hecho y la lección bien aprendida. Su nombramiento en la Delegación del Gobierno no solo le proporciona más presencia mediática e institucional. También muchos más medios. Y Lucas ha tardado cero coma en poner a su gente a trabajar, me cuenta mi enano infiltrado, ese pequeño tribulete que en todas partes se mete, y que lleva varios días disimulado entre las cortinas de los despachos de la calle Princesa.

Noelia. El primer objetivo de esta 'operación lupa' es ambicioso: la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, envuelta en el caso 'Los Mateos', en el que las arcas municipales compraron una parcela con el bicho dentro. Una parcela en terreno contaminado con un alto coste de descontaminación, lo que ha supuesto, según fuentes socialistas, la pérdida de fondos europeos por un valor de un millón seiscientos mil euros. Perjuicio público doble. El portavoz del grupo municipal socialista, Manolo Torres, habla de fraude, ocultaciones, mala gestión y falta grave de transparencia. «Aquí se ha roto el principio de que 'el que contamina, paga'. Vamos a pagar todos los cartageneros. Además mucho me temo que en esa parcela, destinada a viviendas sociales, contaminada y rodeada de terrenos contaminados, no va a irse a vivir nadie. Y la mejor prueba de ello es que ninguna empresa se presentó al concurso». Al parecer hay una plataforma ciudadana que ya ha llevado el tema en los tribunales y ahora habrá que esperar a lo que diga el juez. Pero si el caso progresa, el pesoe se personará. Aunque el entorno de Noelia afirma que todo se ha hecho de forma escrupulosa, que la oposición ha montado un «circo» y hasta deriva la responsabilidad hacia Ana Belén Castejón, que en ese momento actuaba como presidenta de la sociedad municipal Casco Antiguo. «Había mucha prisa en hacer esa compra. La hicieron a tan solo diez días de que entrase el nuevo gobierno municipal», sospechan desde la filas socialistas, donde recuerdan que la alcaldesa tiene una responsabilidad 'in vigilando' con «precedentes muy claros en política». Otras fuentes entienden que si el caso avanza por vía judicial, Noelia podría ver afectadas sus aspiraciones de dar el salto político a Madrid. A Feijóo ya no le gustan las meigas.

Fran. La segunda pieza del tablero es de menor nivel por tratarse de un director general, pero con el aditamento de pertenecer al entorno más cercano del presidente Miras: el responsable del deporte regional, Fran Sánchez. En el pesoe ya están estudiando a fondo un informe de la propia intervención general de la Consejería de Economía y Hacienda en el que se señala el «uso indebido» de una partida de unos quinientos mil euros dentro de una subvención de cerca de tres millones de fondos europeos. El anticipo de quinientos mil euros se habría aplicado a «finalidades distintas». Y como señalada, queda la sociedad Región de Murcia Deportes SAU, de la que depende el CAR de Los Narejos y cuyo apoderado general no es otro que el propio Fran Sánchez. Los socialistas aseguran estar dispuestos a investigar a fondo la gestión de la citada empresa pública de la que se ha llegado a decir que se encuentra en una situación de insolvencia técnica. El departamento de Fran Sánchez niega irregularidades y responde que la partida acabó ejecutándose en su totalidad y que la gestión «que aquí se nos discute, en Madrid se nos reconoce como modélica». Los socialistas, mientras tanto, están buscando una denuncia de un proveedor que al parecer se ha presentado en un juzgado de San Javier y están convencidos de que la consejera Conesa acabará dando explicaciones, compareciendo en la Asamblea.