Noelia y Fran, en el ojo del huracán

El PSRM pone la lupa en los casos 'Los Mateos' y 'CAR' para amortiguar el ruido de los escándalos que acosan a Ferraz

José Antonio Ruiz Vivo

José Antonio Ruiz Vivo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:46

Sánchez. A estas alturas de la película no vamos a dudar, perdona que te diga, que Pedro Sánchez es un 'zoon politikon', animal político para ... hacértelo fácil, de otro nivel. Un tipo que, en medio de la escandalera montada es capaz de saltarse la votación de la reducción del horario laboral en el Congreso para irse al cine con su imputada esposa a ver 'El cautivo' (manda huevos, Federico) de Amenábar, nos está dando unos cuantos mensajes. El primero y más esencial es que por diluvios que vengan, no está dispuesto a irse de La Moncloa ni con la acorazada Brunete enfrente. Estoy por decirte que ni perdiendo unas elecciones generales Su Sanchidad estaría dispuesto a coger las de Villadiego. Entre otras cosas porque fuera de la política no parece tener (o querer) donde ir.

