Las cuatro esquinas

Dora, la exploradora

Jodidos, pero acostumbrados, los murcianos vemos cómo el Gobierno central nos vuelve a dejar fuera, esta vez del plan de ayudas a los aeropuertos

José Antonio Ruiz Vivo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:47

Discrimina. El ministro tuitero, el de la boca de rayo, el incorregible lengüilargo que lo mismo le arrea a los jueces que reprende a los ... periodistas no domesticados por el sanchismo más voraz. Óscar Puente, el picotero parlanchín, el charlatán picante, el lengüeta maledicente, se ha inventado un programa de inversiones en aeropuertos que supone, sin el menor sonrojo y con el mayor descaro, el enésimo intento de discriminación hacia la Región de Murcia. A este programa que nos jode la marrana, para hacértelo fácil, Óscar le ha puesto por nombre 'Dora', que viene a representar una especie de 'documento para la regulación aeroportuaria'. Dora, la exploradora, es un personaje infantil al que conozco bien por imposición de esos capitanes tapones, mis nietos, que han llegado a mi vida para cambiarme horarios, preferencias y costumbres (el duro oficio de abuelo, ya sabes; o ya sabrás). Dora va siempre acompañada de un mono que atiende por Botas y ambos se especializan en ser defensores de causas perdidas. La cosa viene al pelo porque esta Dora aeroportuaria del ministro Puente nos planta ante nuestras narices la realidad de otra causa perdida con este ministro y con este Ministerio: el aeropuerto de Corvera. Van a repartir fondos, ayudas en inversiones, por un valor total de trece mil millones de euros, pasta muy gansa, en todos los aeropuertos de España, menos en el de la Región de Murcia. Todos menos Corvera. Tapábase la tía Maricuera... y se dejaba el culo fuera.

