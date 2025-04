Cifras y letras

Compartir

Gabarrón. Nuestro artista más universal, muleño de cuna, cumplió ayer ochenta años. Sus primeros ochenta porque tú ya sabes que los artistas universales son ... inmortales. Y lo hizo, además, investido como 'perráneo' de honor de los huertanos, lo que da una idea de la inmersión social que Cristóbal Gabarrón ha conseguido por méritos propios en la sociedad murciana. Suele pasar cuando el genio saca sus obras a la calle y la calle se las reconoce. Te confieso que cuando intento penetrar en una obra de este artista multifacético siempre me dejo trozos de misterio y de prodigio ocultos en la corteza de las palabras. Son los momentos de deuda del escribidor. Cuando no alcanzas a transmitir con palabras los sentimientos y emociones que esa obra, que está ante ti, te provoca. Quizás me pase porque Gabarrón, pintor, escultor, grabador, muralista, es por encima de todo un humanista que obliga al hombre a dialogar con su entorno. Más que contemplar, con las obras del fecundo creador se conversa. Por eso, 'Ámbito', esa original propuesta innovadora con unos 'happenings' y 'performances' espectaculares, como los que vivimos hace unos meses en la fortaleza del Rey Lobo combinando pintura, música, poesía y danza, ha recorrido los cinco continentes de la mano de su hijo Cris Gabarrón, sin duda el mejor promotor cultural de una tierra acostumbrada en exceso a ciertos galeristas más comisionistas que comisionados.

Los ochenta de Gabarrón es una feliz efeméride de un muleño de cuna y vallisoletano de crianza al que Valcárcel y Pepe Iborra supieron recuperar en su día como embajador singular y extraordinario que lo mismo te lo encuentras en las más altas citas del olimpismo (Nagaro, Salt Lake City, Atenas, Barcelona o Atlanta), como en el Parlamento Europeo o en la mismísima ONU, con la que viene manteniendo una estrecha colaboración desde hace cuarenta años a través de exposiciones, aniversarios y homenajes con murales o grupos escultóricos como el aplaudido y mundialmente reconocido 'Universo de Luz'. A Cristóbal Gabarrón, primeros ochenta ya cumplidos, algún día le harán algún monumento. En Murcia, Mula o en Caravaca, pongo por caso. Y lo inaugurará alguien que el día anterior habrá tenido que informarse de quién era, qué creaba y lo mucho que proyectaba. En Murcia, qué quieres que te diga, demasiadas veces somos así. Huidizos de lo nuestro. Y de los nuestros. Teodosio. Nuestro 'panochari' le ha cogido el punto a eso de emular a Charlton Heston en aquellas espectaculares carreras de cuadrigas entre Judá Ben Hur y el pérfido tribuno romano, Masala. La puesta en escena de López Miras en la carrera lorquina azuzando corceles y con una caracterización de Teodosio I el Grande que hubiese firmado el mismísimo William Wyler abrió todos los telediarios, programas matinales y vespertinos, diarios digitales y los principales periódicos en papel de este país con alguna que otra referencia internacional. No te digo nada de las redes sociales, donde las cifras de visualización son kilométricas. Si en algunas escenas de 'Ben Hur' consta que tanto Charlton como con Stephen Boyd necesitaron dobles dada la peligrosidad de la conducción, López Miras aparece como un consumado especialista. Y no es tarea fácil, no te vayas a creer. Detrás de ese momento trascendente hay mucho trabajo de entrenamiento. Mi enano infiltrado, ese pequeño tribulete que en todas partes se mete, me asegura que el presidente ha dedicado las mañanas de los domingos de los últimos dos meses a irse al campo con su cuadriga y sus caballos y a entrenar el estímulo y el freno. Es indudable que Teodosio-López Miras ha conseguido una enorme divulgación de la semana santa lorquina. El otro día hablaba yo con un conocido publicista murciano y coincidíamos a la hora de valorar la campaña. ¿Qué hubiese costado tanto impacto en 'prime time' y en espacios posicionados en los principales medios de este país? No menos de tres millones de euros. Y tanto. Jódar. Seguimos sin salir de la semana santa lorquina. Blancos y azules. El presidente de Ceclor, mi buen amigo Juan Jódar, es blanco, blanquísimo. Y en uno de los desfiles, ni corto ni perezoso, cogió la bandera estandarte de su paso para voltearla al aire como Dios y la tradición lorquina mandan. Pero se le fue la mano al buen hombre y la preciada enseña se le vino abajo. Quiso el afanoso de Juan rectificarlo y se le volvió a bajar el pabellón, lo que provocó cierto jolgorio de un grupo de azules cercanos a tan fatídicos momentos. El vicepresidente de Croem, pasado el primer momento de cabreo, salió del paso gritando su «¡Viva el Paso Blanco!». Nadie está libre de hacerse un 'Sergio Ramos'. Ya te estás acordando de cuando al capitán madridista se le cayó la Copa del Rey desde lo alto del autobús. López. Definitivamente, el próximo 2 de mayo, Pepe Vélez abandona el hemiciclo y se incoprora al Servicio Murciano de Salud. Pedro López será su sustituto en la Asamblea Regional donde el grupo socialista afronta cambios. La nueva dirección regional baraja el nombre del aguileño Juan Andrés Torres como nuevo portavoz. Pero la apuesta de otros Torres, los cartageneros, por Carmina Fernández, veterana y experta, obliga a que Lucas no tenga la decisión resuelta.

