Ojeroso. Anda mi amigo Pepe 'Milagritos' Gómez con la camisa que no le llega al cuello. Y no es porque su sillón en la ... corte de López Abad continúe vacante, que también, sino porque los mengues, los malos mengues, de Donald Trump se lo llevan por las noches. Y ahí me tienes al líder conservero regional meditabundo, ojeroso, decaído y mustio. Ni su santa me lo levanta. Esta Arancelandia en la que nos ha metido Donald, no confundir con el pato, se puede llevar por delante millones y millones de litros de zumo murciano, gimotea por las esquinas el bueno del archenero.

Otro de los que anda un tanto murrio y hasta pesaroso, por previsor, me cuentan, es Paco Vidal Jr., heredero del imperio de golosinas con sede en Molina de Segura, a quien llegan a ver a menudo absorto con una calculadora, restando y dividiendo márgenes para ir haciéndose una idea del 'bocado americano' que se le viene encima. Cómo será la cosa, me apuntan, que alguien le ha propuesto darle un giro a su línea de exportación a las américas e inundarla con millones y millones de chuches con la figura rubia y encrespada de Trump. Chuches, eso sí, muy masticables. A ver si así se acaba ablandando el muy jodío. Vinos. Y qué te voy a contar del sector vinícola encabezado por mi entrañable bodeguera Laura Muñoz. Otra que no duerme por las noches. 'Vade retro', Satanás. Digo, arancel. Laura, amiga y compañera en épocas de hemiciclo, nunca será lánguida, perdona que te diga, pero un poco nostálgica sí que la veo. Y es que la sombra trumpista, y trampista, se extiende por los viñedos de Yecla, Jumilla y Bullas, principalmente. La desigualdad con mercados que compiten directamente en los súper USA como australianos, chilenos o argentinos puede dejar a nuestros caldos más jodidos. Aunque, eso sí, no menos acostumbrados. Ponte una copa de 'Casa Rojo' mientras tanto. No va a quedar ahí la cosa. Tú fíjate en Mariano Zapata, presidente de Proexport, al que han visto últimamente con un arco de ceja muy parecido al de Ancelotti, no ya por las pérdidas directas del sector, hortalizas y frutas propiamente, sino, además, por el daño global que van a suponer estas medidas para un sector primario que suele ser en estos casos el primer sufridor. Como sigan las cosas así, Mariano se nos acaba apuntando a un curso de meditación zen. Ya te digo. Y es que te resumo: zumos, golosinas, vinos, frutas y hortalizas encabezan la relación de perjudicados por una medida injusta y desproporcionada, que puede impedir la consolidación de la exportación murciana en estos mercados. Lo que nos faltaba para el duro. Gómez, Vidal, Zapata y Muñoz. Cuatro casos de empresarios murcianos a los que las 'noches oscuras de Trump' les acaba robando el sueño. Todos. Servidor, docto en nada, aprendiz de mucho y observador impenitente, no te puede dar una clase de economía global. Para eso están otros. Pero está claro que esta Arancelandia en la que nos ha metido Trump en un clima, acuérdate, que hace un mes era prebélico con recomendaciones de kits de supervivencia incluidas, es una situación que no beneficia a nadie, de la que no se ha librado nadie y que, por tanto, a todos perjudica. También al pueblo americano, no te engañen. La inflación empezará allí y tendrá sus más graves consecuencias aquí. A Europa nos han tocado los bajos fondos. Y vamos a ver cómo reaccionamos porque hasta ahora hemos sido todos muy felices con el libre comercio. A estas alturas de la peli ya nadie puede dudar de que a Trump le gusta jugar con fuego. Presupuestos. Y a todo esto en la Asamblea Regional siguen sin echar cuentas. Nuestro 'panochari' López Miras acusa a Vox de treatalizar antes de firmar el acuerdo. Teatro, lo tuyo es puro teatro, José Ángel, le vino a decir a Antelo el otro día desde los madriles. Desde Vox le responden que 'se haga un Mazón' y arguyen que el acuerdo está cerrado desde noviembre. O sea, te resumo para que no te líes. El PP dice que no hay acuerdo de Presupuestos porque Vox no concreta. Y Vox responde que el acuerdo, como ya publicamos en este mismo espacio hace quince días, está hecho. «El consejero de Hacienda no ha trabajado ni el techo de gasto para traerlo a la Asamblea», escucha decir a un dirigente mi enano infiltrado, disimulado entre las cortinas de la sede parlamentaria voxera. Una de las causas que se malician en el partido voxero de este retraso popular está en el desgaste que se viene observando en los abascales por el seguidismo de don Santiago hacia Donald Trump, posición de claro rechazo social que les hace caer en las encuestas. –¿A ver si Miras está pensando en un adelanto electoral? –le pregunta Antelo a su gente. El presidente lo ha negado rotundamente. Y cuando Miras lo niega... es que lo niega de verdad.

