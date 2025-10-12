La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Políticos de los 90

Hoy vemos superviviendo, en algún partido muy importante, a algún político de los 90 que cree que España es la misma de los 90

José Antonio Martínez-Abarca

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:50

Los políticos de los años 90 en España parecían tener unas proporciones, una talla, mucho mayores que en la actualidad. No me refiero a su ... capacidad intelectual sino a los trajes, aquellos 'power suits' con mullidas hombreras gigantes donde hubiesen podido estirarse para dormir a todo lo largo un par de gatazos castrados. Los expertos en moda dicen que las épocas de hombreras gigantes son épocas de inspiración militar, que quieren orden. El orden de los 90: políticos con bigotes de largas cerdas cuyos trajes 'oversize' no cabían por la puerta y que pensaban –pensábamos– que la Constitución del 78 seguiría fresca como el primer día durante un 'Reich', 1.000 años. Una era donde se aceptaba que el mundo estaba finalmente bien hecho, decretado el fracaso de la Unión Soviética, el fin de la Historia y el inicio de la edad de oro de la abierta prostitución en Capitán Haya y el hotel Castilla madrileño.

