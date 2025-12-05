Lo del Watergate al lado de todo esto, una parida

El 17 de junio de 1972, cinco tipos fueron detenidos mientras ponían micrófonos en la sede del partido demócrata en el edificio Watergate. Como todos ... ustedes saben aquello acabó con el presidente Nixon. Pueden verlo en 'Todos los hombres del presidente' o en la más reciente, 'Los fontaneros de la Casablanca', serie que pueden visionar en Max o Movistar. En ella se aborda, no sin cierta retranca, que aquellos fontaneros, como ahora pasa aquí, eran un poco de Mortadelo y Filemón. Cuando se detuvo a aquellos pájaros, poco a poco la verdad se fue abriendo camino y se observó, ya de inicio, una relación con la oficina para la reelección de Nixon, luego, los nexos con el presidente fueron haciéndose obvios y terminó teniéndose que ir. Esto es, el presidente del país más importante del mundo se vio finiquitado por un escándalo de escuchas ilegales. Por eso, si comparamos esto con la que tiene liada Sánchez, el Watergate es una coña marinera.

Incontables. Se hace difícil recordar el número de trolas, incumplimientos, escándalos y sospechas de corrupción que rodean a Mr. Handsome, pero solo una de ellas le habría hecho tener que irse en un país serio. Soy suscriptor de dos periódicos, LA VERDAD y El Confidencial. El segundo porque me encanta Ignacio Varela, del que hablaré en mi próximo artículo. Al estar suscrito, leí las primeras informaciones periodísticas de las reuniones de Bego con el núcleo corruptor del 'caso Koldo'. No bulos, no. No titulares, no. Informaciones periodísticas y muy detalladas. Cuando leí aquello pensé, «esto es muy grave», demandarán al periódico. Y a The Objective, y a todos los demás. Los periódicos no han sido condenados. Ergo las informaciones eran veraces. Conclusión: está imputada hasta por cinco delitos. Se cepillaron a Nixon por unas escuchas, ¿se imaginan cuánto habría durado si su señora hubiera sido imputada por cinco delitos, firmado cartas de recomendación a empresarios y hubiera sido beneficiada por un entramado empresarial al que luego se dio un rescate? Se lo digo yo, Nixon se habría tenido que ir ese mismo día.

Ábalos. Pero, vamos más allá, si además de tener imputada a la señora Nixon, los americanos hubieran visto imputado y luego encarcelado al número dos del presidente, ¿habría podido seguir? No. Pero... ¿y si tras nombrar a otro número dos éste hubiera sido encarcelado también por habérselo llevado crudo (presuntamente) con adjudicaciones de obras a una empresa que comparte con un socio? ¿Y si se hubieran visto las fotografías de los sobres llenos de billetes que todos estos cobraban en la sede del partido con el logo del partido republicano? ¿Seguiría Nixon? ¿Y si hubiera pruebas de mensajes en que una secretaria del partido decía «tener el cajón lleno de dinero»? ¿Y si el suegro de Nixon fuera un reconocido dueño de clubs de alterne y, éste, en una comisión parlamentaria, no hubiera negado rotundamente haber recibido financiación de ese señor?

Traiciones. ¿Y si Nixon hubiera negado «hasta diez veces» ir a pactar con los herederos de un grupo terrorista y luego lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera indultado a tipos condenados por dar un golpe de Estado? ¿Y si Nixon hubiera decretado una amnistía para los golpistas negociando con un huido de la justicia norteamericana? ¿Seguiría Nixon? Probablemente lo habrían juzgado por alta traición.

La cosa no acaba aquí. Imaginen que el fiscal general de Nixon hubiera sido condenado por revelar secretos de un acusado. ¿Cuánto tiempo seguiría Nixon? Porque sí, García Ortiz ha sido condenado, por mucho que escueza, porque publicó una nota de prensa que él mismo redactó y cuya responsabilidad ha asumido, en que se revelaban textuales las conversaciones fiscal-abogado. De libro. ¿Y si resultara que un tipo imputado, tras pactar con la Fiscalía, dijera así, con un par y en la tele, que un expresidente, asesor de Nixon, habría participado en la financiación ilegal del partido? Porque eso lo ha dicho Aldama de ZP y ni lo ha demandado. Y si dicho individuo hubiera declarado tener un sobre de cupos de petróleo de un país comunista con el que Nixon habría comprado la presidencia de la internacional conservadora, ¿cuánto duraría Nixon? ¿Y si Nixon llevara gobernando sin poder aprobar presupuestos tres años? ¿Y si Nixon no celebrara el debate del estado de la nación? ¿Y si Nixon no tuviera mayoría ni en el Congreso y ni en el Senado? Por eso digo que al lado de lo de Sánchez, el Watergate fue una mierda.