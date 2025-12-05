La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Demasiado perro

Lo del Watergate al lado de todo esto, una parida

Aldama declaró públicamente, en televisión, que ZP participó en la financiación ilegal del partido y éste no lo ha demandado. Curioso, ¿no?

Jerónimo Tristante

Jerónimo Tristante

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:22

El 17 de junio de 1972, cinco tipos fueron detenidos mientras ponían micrófonos en la sede del partido demócrata en el edificio Watergate. Como todos ... ustedes saben aquello acabó con el presidente Nixon. Pueden verlo en 'Todos los hombres del presidente' o en la más reciente, 'Los fontaneros de la Casablanca', serie que pueden visionar en Max o Movistar. En ella se aborda, no sin cierta retranca, que aquellos fontaneros, como ahora pasa aquí, eran un poco de Mortadelo y Filemón. Cuando se detuvo a aquellos pájaros, poco a poco la verdad se fue abriendo camino y se observó, ya de inicio, una relación con la oficina para la reelección de Nixon, luego, los nexos con el presidente fueron haciéndose obvios y terminó teniéndose que ir. Esto es, el presidente del país más importante del mundo se vio finiquitado por un escándalo de escuchas ilegales. Por eso, si comparamos esto con la que tiene liada Sánchez, el Watergate es una coña marinera.

