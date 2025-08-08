La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Demasiado perro

Titulitis

No es clasista pedir que nos gobiernen los más preparados, es de sentido común, pues se trata de los dineros y el futuro de todos nosotros

Jerónimo Tristante

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:14

Hará cosa, creo recordar, que unos diez años ha, publiqué en esta misma columna un artículo titulado algo así como 'Enviad a los mejores'. En ... el mismo sostenía la tesis de que los políticos deben estar lo más preparados posible y que en Francia, un tipo/a que no haya estudiado en las Grandes Écoles no tenía muchas posibilidades de llegar lejos. Más de diez años después puedo decir que la situación de la formación académica y desempeño profesional de una gran parte de nuestra clase política es mucho. pero que muchísimo peor, que cuando escribí aquella columna, como demuestran los recientes escándalos.

