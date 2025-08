Hay un fenómeno que me llama mucho la atención y es que Pedro Sánchez acaba quemando, carbonizando, achicharrando a todo aquel que toca, que colabora ... con él, que le sirve. Eso sí, él sale indemne, pero el número de personas que han ido quedando en la cuneta por haberle servido es espantosamente alto.

'Radioactive man'. Como si el tío fuera radioactivo, como ese Dios vengador del Antiguo Testamento, la lista de los que fueron 'bendecidos con su gracia' y han acabado convertidos en cenizas es ya demasiado larga. El tío, cosa que toca, cosa que convierte en fosfatina. Por orden de importancia va el PSOE que ya no existe y que se ha convertido en un partido que llamamos Sanchista y que sirve a un líder que toma las decisiones de manera unipersonal. Al antiguo PSOE, como pasó con España en la frase de Alfonso Guerra: «Ya no lo conoce ni la madre que lo parió». La marca ha quedado irreversiblemente dañada. En Galicia, por ejemplo, es tercera fuerza política y a punto de quedar la cuarta. En Murcia, por poner otro ejemplo, está a punto de sufrir el sorpaso de Vox. Las encuestas de Montero u Óscar López son terroríficas. En suma, van camino de ser como el socialismo francés o el griego. Un desastre. Eso sí, el PSC goza de buena salud, ¡viva Catalunya!

Otras formaciones. El tío no sólo funde a su partido. Hundió a Podemos, al que sustituyó por Sumar, que está al borde de la insignificancia. El suicidio asistido de PNV para dar paso a Bildu se estudiará en las facultades de Ciencias Políticas. Esquerra lleva mal camino y Junts no para de conseguir cosas con su chantaje, pero claro, son cosas que hacen crecer a Illa. Teniendo en cuenta que Alianza Catalana les quita votos por momentos, es probable que también acaben achicharrados por las rayos celestiales de su sanchidad.

Las personas. Y luego vienen los que se le han acercado, los que le han hecho el trabajo sucio y han acabado muertos políticamente y/o imputados y/o en la cárcel. Maxim Huerta, primera víctima por una tontería, cuando lo cesó su empatía inexistente le llevó a preguntarle que «cómo creía que pasaría Él a la Historia». De psiquiatra. Luego Iván Redondo, que ha perdido su prestigio, Carmen Calvo, y más tarde Koldo, el aizkolari de hierro al que tanto admiraba. Ábalos es ya un juguete roto. Quemado está el tipo este de Extremadura, el que salta diputados para aforarse, Gallardo. ¿Y su propia señora? Abrasada. El fiscal general del Estado se ha jodido la carrera por ir a 'empatar' con Ayuso en lo de parejas imputadas. ¿Y el prestigio de Conde Pumpido? Cuentan en los mentideros que anda rumiando su rencor porque en Madrid nadie se le acerca. Su cuasi inexistente prestigio cotiza en bolsa al nivel de las acciones de la vieja Enron, más ruinosa imposible.

Los 'mandaos'. Los ridículos que ha tenido que hacer Pilar Alegría son antológicos, la anterior portavoz del partido, Esther Peña está en la unidad de quemados. ¿Y Adriana Lastra? ¿Y su gran apoyo Paco Salazar? ¿Dónde para nuestro admirado Pepe Vélez? Y si no veamos a M. Jesús Montero, que ha quedado en ridículo mil veces y a la que va a inmolar en Andalucía. Otro quemado es Óscar López, un caso que, confieso, me parece de estudio, no por su envidiable perímetro encefálico sino porque va a ser tres veces quemado por su sanchidad: una, se pegó uno de los más brutales hostiones electorales en Castilla y León, ahora va haciendo declaraciones insostenibles que lo están abrasando por momentos y, para terminar, se va a quemar a lo bonzo compitiendo con Ayuso en las elecciones, que debe de estar descojonada. La lista de personajes a los que el líder tocó con su dedo y se han arruinado la vida es interminable pero el último es Santos Cerdán. En septiembre le toca a Ángel Víctor-Víctor Ángel y a 'cariño' Armengol. Y es que este tipo de político que se lleva ahora, que según dicen los psiquiatras padecen narcisimo maligno, tienen empatía cero, ven a las personas como piezas en un tablero de ajedrez, prescindibles, fungibles, utilizables, mientras que por otra parte se ven a sí mismo como 'seres de luz' que tienen una misión cuasi celestial. Lo que no se entiende es cómo un partido como el viejo PSOE está dispuesto a subirse a la pira funeraria con él y abrasarse. ¿Cómo hay quien se atreve a servirle sabiendo de su infausto final?