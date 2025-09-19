La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Demasiado perro

Holmes, Poirot y Marple en el caso de la corrupción española

Como mentes hábiles que son en la persecución del delito, los cuatro detectives comienzan a buscar el nexo conductor entre los distintos imputados

Jerónimo Tristante

Jerónimo Tristante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:05

Pasan unos días de asueto en Benidorm con un viaje de jubilados y les cambia la cara al ver aparecer a Ursula von der Leyen. ... El doctor Watson pone cara de pocos amigos, la señorita Marple, a punto de hacer las maletas para irse a la Riviera Maya con su nuevo novio, el profesor de pádel argentino del hotel, tampoco parece entusiasmada y Holmes y Poirot se han pillado un Airbnb para irse a Sitges. (Que no se entere Amenábar que hace una peli sacando del armario al detective del 221B de Baker Street). «Perdonen que les moleste, pero he sabido que estaban ustedes reunidos aquí, los mejores detectives de la historia y ¡la Unión Europea! Necesita de sus servicios». Aquella panda la mira con desdén, prefieren vivir a lo grande malgastando los tremendos derechos de autor que producen sus aventuras en todo el orbe, pero, en un momento de debilidad, y por los remordimientos de los tres británicos debido al Brexit, deciden ayudar.

