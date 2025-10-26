La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de EE UU, Donald Trump Reuters

Trump y el Sáhara

La ONU se dispone a aprobarel plan de autonomía bajo soberanía marroquí

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El plan de autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí presentado por el rey Mohamed VI ante Naciones Unidas en 2007 es considerado como la única ... base seria, creíble y realista para lograr una solución política definitiva a un conflicto que dura ya 50 años en el proyecto de resolución que Estados Unidos ha elaborado y transmitido a los otros cuatro países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para su análisis, discusión y posterior aprobación en los próximos días. El texto señala la disposición mostrada por los miembros permanentes del Consejo de facilitar los avances para una solución en el marco de una negociación entre las partes con la base única de la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara. La resolución invita a todas las partes implicadas: Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania a reanudar las negociaciones sin condiciones previas, sobre la base exclusiva de la propuesta marroquí de autonomía. Expresa el apoyo norteamericano al secretario general y a su enviado personal y reclama el inicio rápido de las nuevas negociaciones para llegar a una solución lo antes posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  3. 3 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  4. 4 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
  5. 5

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  6. 6 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  7. 7

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal
  8. 8

    La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana
  9. 9

    La Fiscalía tramitó hasta 138 expedientes en 2024 por casos graves de acoso escolar en la Región de Murcia
  10. 10

    Los doce nuevos autobuses eléctricos de Murcia tendrán que esperar al acuerdo entre administraciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Trump y el Sáhara

Trump y el Sáhara