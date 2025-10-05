La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sudán también existe

Las acciones de milicias extremistas, en particular la brigada Al-Baraa ibn Malik, representa otra cara de la violación del derecho internacional

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Sudán sufre el martillo de la guerra, la tragedia humanitaria y las violaciones de las milicias extremistas. En medio de la tragedia sudanesa, lejos del ... foco mediático, salen a la luz las graves violaciones cometidas por las milicias aliadas al ejército, en especial la brigada extremista Al-Baraa ibn Malik, vinculada a los Hermanos Musulmanes. Esta brigada juega en el panorama regional un preocupante papel central en los combates, marcado por el crecimiento de la influencia de los extremistas y de su poder militar, gracias al apoyo de Turquía e Irán, que ven en el respaldo a estos grupos un puente para ampliar su influencia en África y el mar Rojo. La guerra en Sudán ya no sigue las reglas convencionales de los conflictos armados. Estados Unidos confirmó oficialmente en mayo de 2025 que el gobierno sudanés utilizó armas químicas en 2024, constatando la preocupación internacional. La Organización de la Alianza Sudanesa por los Derechos (SAR), junto con abogados internacionales, presentó una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los principales líderes del poder militar en Port Sudán. La demanda busca establecer la responsabilidad penal al máximo nivel respaldada por denuncias ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que exige abrir una investigación y suspender a Sudán.

