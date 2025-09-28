La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Netanyahu durante su discurso en la cumbre de la ONU AFP

Los rincones de Naciones Unidas

Nadie se quiere perder la asistencia en el mes de septiembre a la celebración de la Asamblea General porque es una plataforma excelente para lanzar ideas, propuestas y defender posiciones

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:18

Naciones Unidas recibe muchas críticas interesadas porque sirve como justificación de algunos males y actuaciones de quienes pretenden que siempre se cumplan sus objetivos, casi ... siempre personales y partidistas. Sin embargo, nadie se quiere perder la asistencia en el mes de septiembre a la celebración de la Asamblea General porque es una plataforma excelente para lanzar ideas, propuestas y defender posiciones que normalmente no tendrían demasiada repercusión. Pero más allá de los discursos en esa tribuna verde, lo que realmente es valioso y merece la pena es la posibilidad de mantener con numerosos dirigentes de todo el mundo contactos discretos y sin obligaciones oficiales de agenda, actas y comparecencias ante los medios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  5. 5

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10

    El juez archiva la causa del fraude del AVE que afectaba a una empresa mixta de Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los rincones de Naciones Unidas

Los rincones de Naciones Unidas