La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brigadistas de Hamas AFP

Paz no, venganza

La región vive una transformación con el esfuerzo internacional por una paz duradera

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La amenaza de un nuevo conflicto en este mundo convulso que nos toca vivir va tapando informativamente a los anteriores, hasta que se produce alguna ... novedad relevante que nos recuerda que no debemos olvidar lo que está ocurriendo y la necesidad de analizar con datos y con perspectiva lo que ha ocurrido y sus consecuencias. Recorrer, dos años después, los kibutz de Israel que sufrieron el ataque terrorista de Hamás permite analizar con datos más concretos y contrastados las dimensiones de una masacre especialmente cruel por el ensañamiento de sus autores con civiles indefensos; con los cadáveres de las víctimas, especialmente jóvenes, que sufrieron agresiones sexuales espeluznantes; y con la intención de contarlo en directo, de demostrar el daño terrible que estaban infringiendo a los israelíes y, por supuesto, sabiendo que sus actos criminales iban a provocar una reacción muy contundente y devastadora por parte de Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  3. 3

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  4. 4

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  6. 6 Lotería Nacional: Comprobar resultados del sábado 29 de noviembre de 2025
  7. 7

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  8. 8

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  9. 9

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  10. 10

    Guerra contra la caña invasora en los márgenes del río Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Paz no, venganza

Paz no, venganza