El rey de Marruecos, Mohamed VI. Efe

El desafío de Marruecos

Se han adoptado medidas para corregir problemas que no son tan diferentes a los europeos

Javier Fernández Arribas

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:00

Marruecos, como cualquier otro país del mundo, afronta numerosos desafíos con la necesidad de lograr una solución que sea beneficiosa para todos. La guía y ... el impulso para superar los problemas más graves que sufren los marroquíes radica en el propio rey Mohamed VI y su entorno real que desde su llegada al trono hace 26 años han apostado con gran éxito por la industrialización, la modernización y el desarrollo económico, político y social con respeto a las tradiciones y costumbres. Sectores como el agroalimentario, el textil, las energías renovables, el turismo, la formación profesional, las universidades, la cultura o el deporte son iniciativas que han incrementado la actividad económica, el empleo, la identidad y orgullo nacional y el peso internacional.

