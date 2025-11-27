La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal. E. P.

Vox y el jamón

A la última ·

Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

En la Comunidad Valenciana, el candidato del PP para sustituir a Mazón es del gusto de Vox. En Extremadura, la batalla de María Guardiola no ... es ganar al PSOE, sino tener mayoría absoluta para no depender de Vox. Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres, su electorado más reticente, empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos. Sin proponer ni casi intervenir, el partido de la ultraderecha española marca los temas de conversación, el relato o discurso que dicen los modernos, y se va apropiando de los símbolos: la bandera, los toros, que podrán gustar o no, pero ¿por qué renegar del 'Juan Belmonte' de Chaves Nogales ni de los poemas de Lorca, Alberti, Miguel Hernández y Gerardo Diego inspirados en la muerte de Ignacio Sánchez Mejías?, la caza, comer carne, montar a caballo, Isabel la Católica, el jamón…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  3. 3 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  5. 5 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  6. 6 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  7. 7 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  8. 8 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  9. 9

    El Polígono de Santa Ana, en Cartagena, organiza patrullas vecinales para acabar con la oleada de robos
  10. 10

    La fachada del Santa Lucía, del mismo material calcinado en Valencia, ya ardió en 2015 y la Asamblea pidió revisarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vox y el jamón

Vox y el jamón