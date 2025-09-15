La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
D. M.

Sopa de sobre

A la última ·

La idea es que España se encuentra al borde del abismo y una catástrofe política acabará con el sistema

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:01

Esto va a estallar en cualquier momento… Escucho esta frase en el bar, en la charcutería, en el ascensor… La idea es que España se ... encuentra al borde del abismo y una catástrofe política acabará con el sistema. Estos anuncios del apocalipsis los suelen hacer personas de cierta edad. Los jóvenes, aunque no puedan emanciparse, trabajen por poco sueldo y tengan que emigrar a ciudades populosas para encontrar empleos que no sean de camarero o de vendedor de pisos… Los jóvenes, digo, no anuncian ningún estallido: votarán contra el sistema, como han hecho siempre, pero eso para ellos es lo normal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  3. 3

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  4. 4 Princesa Leonor, una alférez en tierra de pilotos
  5. 5

    Ocho años a la espera de la red de centros integrales de alta resolución en la Región de Murcia
  6. 6

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  7. 7

    Cabo de Palos, arte, empresas y menús
  8. 8

    Vecinos del Barrio Universitario de Cartagena vuelven a alertar de la presencia de okupas en la calle Montanaro
  9. 9 Un Real Murcia errático se deja dos puntos en Madrid
  10. 10

    ¿Atesora o no la Catedral las vísceras del Rey Alfonso X?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sopa de sobre

Sopa de sobre