Albares y su amo compran la leyenda negra

El ministro, hocicando ante los mexicanos como quiere Sánchez, se postra y recoge parte de las falaces tesis de sus dirigentes

Inocencio F. Arias

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:59

Andaba de capa caída, pero los actuales dirigentes mexicanos la vienen desempolvando y ahora Pedro y Albares ayudan a que circule la leyenda.

La presidenta ... de México, Claudia Sheinbaum, su mentor el inefable López Obrador y bastantes dirigentes del PRI, el partido político que les precedió creando un sistema político al que Vargas Llosa calificó acertadamente de «dictadura perfecta», inventaron la memoria histórica mucho antes que Zapatero. Los mandameses mexicanos inculcaron en sus discursos y por supuesto en los libros de texto que han estudiado generaciones de sus compatriotas que en el siglo XVI México era una Arcadia feliz, una civilización pacifista, desarrollada, culta, que gobernaban paternalmente, con humanidad, una serie importante de tribus. Entonces, vinieron los bárbaros españoles, voraces, incultos, y mataron, asesinaron y esclavizaron a los angelicales aztecas, que vivían en paz.

