¡Venga, anímese!

La idea de que los empresarios eleven los salarios de los jóvenes parece una buena solución, pero habría que recordar que los beneficios han caído un 23,6% desde la pandemia

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:03

El pasado domingo tuve la infeliz ocurrencia de citar un documento elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que es el reducto donde pastan y ... la fuente en la que abrevan los escasos restos del pensamiento liberal que todavía anidan en el país. Inmediatamente, se abrieron los cielos y me cayó encima la dana de Valencia en versión local. Las críticas fueron generalizadas.

  1. 1 Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia
  2. 2 Conmoción en el camping de El Portús por la muerte de una vecina que tenía que dejar su casa
    Polémica con el cura de El Mojón, en Beniel, por los 9.600 euros que desaparecieron de la cuenta bancaria de la ermita
  4. 4 Murcia se suma al clamor contra el genocidio en Gaza
  5. 5 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia: cambio de tiempo en el inicio de la próxima semana
  6. 6 No te pierdas el primer combate de pizzas en Murcia: prueba las mejores recetas de estos 14 locales
    Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Murcia con 92 plazas, más de la mitad para bomberos
    El Real Murcia de Etxeberria sigue peleado con el gol
    El campo podrá usar más abonos sin químicos para reducir la contaminación junto al Mar Menor
    La mejoría del Real Murcia colapsa en las áreas

