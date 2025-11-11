Fanatismo climático

Yo les ofrezco unos cuantos datos al hilo de la Cumbre del Clima de Brasil y a ver ustedes qué opinan. Siento darles el día. ... Empecemos.

Los años 2023, 2024 y 2025 son los tres más calurosos registrado en el planeta desde que hay registros. En 2024 en el mundo se produjeron más de 600 eventos de clima extremo, de los cuales unos 148 fueron catalogados como «sin precedentes» (es decir, peores que cualquier cosa registrada anteriormente en su propia región). Estos eventos desplazaron alrededor de 800.000 personas sólo en ese año. En dos meses, el glaciar antártico Hektoria perdió más de 8 kilómetros, unas diez veces más rápido de lo medido hasta ahora.

La World Meteorological Organization (WMO) informa que la temperatura media de la superficie global del planeta en 2024 fue aproximadamente 1,55 °C sobre los niveles del periodo preindustrial (1850-1900) y el servicio Copernicus, eleva esa cifra a los 1,60°C mientras recuerda que el aumento que el Acuerdo de París convino en que no debamos sobrepasar era de 1,5 ºC.

El mismo informe de la WMO revela que en 2024 en Europa hubo al menos 335 vidas perdidas y más de 413.000 personas afectadas por inundaciones y tormentas severas. En España las inundaciones en la Comunidad Valenciana causaron una parte importante de esas muertes.

La prestigiosa institución World Weather Attribution and Climate Central demostró que en 2024 el cambio climático añadió como media en el planeta unos 41 días extra de calor peligroso, y en España, según Aemet, los once años más cálidos de la serie histórica se han registrado en el siglo XXI. Las olas de calor en 2024 rompieron todos los récords y la de agosto de 2025 tuvo una anomalía térmica de +4,6 °C, la más alta registrada desde que hay series homogéneas.

La revista científica 'Nature' informaba de que en un escenario de emisiones elevadas globales las producciones mundiales de cultivos básicos podrían caer el 24 % para el año 2100, pese a que los agricultores intenten adaptarse. Para 2050, incluso con adaptación, el rendimiento global de cultivos podría reducirse un 8%. La Comisión Europea reveló en un análisis para 2025 que los agricultores de la UE sufren ya pérdidas de cerca de 28.000 millones de euros al año debido al clima extremo, lo que equivalen aproximadamente a un 6 % de la producción agrícola y ganadera anual de la UE.

Y para que seguir. Igual es que he caído en el fanatismo climático, ese que, tan patrióticamente, quiere combatir Vox en sus conversaciones para acordar gobiernos.