El gran poder transformador del consenso constitucional

Fernando López Miras

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:04

El 6 de diciembre de 1978, casi 18 millones de españoles tuvieron en sus manos la capacidad de decidir juntos el futuro del país y ... de sus propias vidas. La democracia les ofrecía, de manera libre y consciente, el poder de transformar España mediante una pregunta sencilla y directa en referéndum: «¿Aprueba el Proyecto de Constitución?». En aquella jornada histórica, casi 16 millones de ciudadanos optaron por el 'sí', haciendo posible el periodo de convivencia en paz y en democracia más prolongado de nuestra historia. En la Región de Murcia, una de las comunidades con mayor participación, más de 400.000 personas apoyaron la nueva Carta Magna, alcanzando el 91,3% de los votos emitidos.

