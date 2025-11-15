La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una señora paga su compra en el Mercado de la Mercé en Barcelona. Eva Parey

Pagadores

Los impuestos son necesarios, pero los contribuyentes son contingentes

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Al igual que pasa a menudo en las corridas de toros, en lo que se refiere a los impuestos hay división de opiniones. Algunos consideran ... necesario presionar fiscalmente al ciudadano para que la colectividad pueda disfrutar de prestaciones sociales, así el contribuyente en concreto viva con el agua al cuello. Otros, los embrujados por el neoliberalismo, opinan que los impuestos no son sino confiscaciones camufladas. Los más desengañados sostienen que los impuestos no sirven tanto para garantizar beneficios ecuménicos como para sostener a la clase política. No faltan quienes se acogen a la convicción de que una sociedad prospera más cuanto menor sea la carga impositiva que se imponga a los contribuyentes, y que las carreteras y los hospitales, pongamos por caso, se generen a sí mismos por arte de magia. División de opiniones, ya digo. Como es natural, el asunto se ha ideologizado: se supone que la defensa de la presión fiscal sobre la ciudadanía se ajusta a un ideario progresista y, por otro lado, se supone que la defensa de la bajada de impuestos responde a una mentalidad reaccionaria y enemiga de lo público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla
  2. 2 Alerta sanitaria por un queso vendido en la Región de Murcia: piden su retirada
  3. 3

    La Comunidad lanzará nuevas ayudas al alquiler joven tras denegar todas las solicitudes pendientes por «falta de fondos»
  4. 4 La intrusión de polvo sahariano dispara la mala calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5

    El segundo submarino de la Clase S-80, listo para su puesta a flote
  6. 6 La taquilla del parque de Fofó de Murcia, tirada «dos meses»
  7. 7 Un accidente provoca cinco kilómetros de retención en la autovía A-7 a la altura de Murcia
  8. 8

    Felipe Moreno autoriza la venta del Cartagena a expensas de que Arribas pague 1,1 millones
  9. 9

    Un juzgado rechaza suspender ya las oposiciones de Mazarrón y analizará si son nulas
  10. 10

    Â«Â¡Vamos al bar de los zagales!Â»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pagadores

Pagadores