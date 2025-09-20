La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Efe

Cuquerías

El cuco se adapta a diversos hábitats, con preferencia por las cabezas huecas

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:09

Como saben ustedes, el cuco no se toma la molestia de construir un nido, sino que parasita el de otras aves, por lo general de ... menor tamaño. En un caso flagrante de abandono parental, deposita allí un huevo para que lo incuben otros pájaros insectívoros, que no se dan cuenta del cambiazo, ya sea por despiste o por desconocimiento de la tipología del huevo tanto propio como ajeno. Cuando el huevo intruso eclosiona, el polluelo de cuco se dedica a desalojar del nido los huevos o los polluelos legítimos, según esté la cosa, para así quedarse él con toda la comida que le acerquen sus padres adoptivos, que tampoco se dan cuenta de que su presunto vástago es mucho mayor que ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  2. 2 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  3. 3

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  4. 4

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  5. 5

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua
  6. 6

    El aeropuerto regional se queda fuera del ambicioso plan de inversiones de Aena
  7. 7

    Carlos Alcaraz, la estrella de la Laver Cup de San Francisco: «Reúne lo mejor de Federer, Nadal y Djokovic»
  8. 8

    El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos
  9. 9 Detenido por robar en Tráfico un ladrón con 23 arrestos este año en Murcia
  10. 10 The Champions Burger aterriza por primera vez en Cartagena con 15 restaurantes: lugar y ubicación del festival

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cuquerías

Cuquerías