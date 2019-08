¡Europa ven, pero ven pronto!

Bueno, amigos: después de otro veranito en que ha quedado claro que lo del Mar Menor es irreversible y teniendo en cuenta que el Gobierno regional sigue haciendo el don Tancredo ante el evidente deterioro de la laguna costera por el continuo aporte de nitratos, a los ciudadanos que nos preocupa el tema no nos queda otra que mirar hacia Europa y provocar, eso sí, con inteligencia, que Europa nos mire a nosotros.

Tierra sin ley. No es que en Murcia no haya ley, pero para determinados temas es como si no la hubiera. ¿Por dónde se pasan nuestros dirigentes las estrictas leyes medioambientales, las directivas de la UE sobre nitratos e incluso la ley de medidas extraordinarias? Por el forro de los cojones, y les ruego me disculpen el exabrupto, pero es así. Y les da igual. Hace unos meses charlaba yo con un destacado miembro del Gobierno regional al que tengo cierta estima e intenté hacerle ver que la responsabilidad futura de sus actos -por lo de su responsabilidad in vigilando- podría tener consecuencias judiciales futuras y muy graves. Al estilo de lo de Zorita y Cerdá. Pues no lo quiso ver, le da igual. Este mismo verano, por el mes de julio, me sorprendió verle en los papeles enumerando las causas del deterioro del Mar Menor, citó todo lo citable, ya saben: bronceadores, navegación, el pato Donald, los helados de fresa pero, ¡coño!, curiosamente ni mencionó los nitratos. Que hay gente que vierte nitratos al Mar Menor es un hecho. Háganse una idea, si colocamos un domingo por la mañana que está vacío en el parking del Carrefour o del Eroski un kilico de nitratos, un paquetico, y quisiéramos representar lo que le entra al Mar Menor en un año, tendríamos que colocar ¡cuatro millones de paqueticos!

4.000 toneladas. Que eso es lo que le cae al Mar Menor por año. Y aquí, el Gobierno regional silbando y mirando para otro lado. Les invito a que se paseen ustedes por los perfiles de destacados miembros de nuestro Gobierno y de líderes del PP regional y observen los tuis de principio de verano: fotos cojonudas de aguas cristalinas, negación de que está mal y acusación a los herejes antimurciano -sanchistas y amigos de los independentistas que denuncian lo que está/sigue pasando-. Su responsabilidad sobre lo que está ocurriendo es atroz. La solución es sencilla, que quien ha de vigilar se ponga las pilas y persiga los vertidos, en un mes estaría mejor, en dos más, en siete esperanzador y en cinco años curado. Pero si seguimos así, llegamos a donde ellos quieren, el Mar Menor muerto y la excusa para dragar las golas, meter el Mediterráneo a saco y cargarse para siempre un ecosistema único y maravilloso. Y ya de paso, si pueden, lo alicatan. Un delito, ya se lo digo yo. Bueno, uno más.

Los Urrutias. El otro día, me cuentan, las alcaldesas bicéfalas de Cartagena acudieron a una asamblea vecinal a Los Urrutias. Hora, las doce. ¿Qué pensaron? Les damos dos capotazos y a las dos nos estamos comiendo un caldero cojonudo. Pues no. La asamblea duró ¡cinco horas! Terminaron a las cinco de la tarde porque era interminable la lista de vecinos con quejas: porque sus casas se venden por 20.000 euros, porque los restaurantes van a cerrar y porque no se atreven a bañar a sus chiquillos porque les salen ronchas. Perdimos las 20 banderas azules, y digo yo: si el sector de la hostelería supone el 12% del PIB regional, ¿por qué siguen los vecinos soportando lo que se les está haciendo? Y encima, para una oportunidad que había de que esto cambiara y el Mar Menor tuviera un respiro, van los de Cs y prorrogan al PP durante cuatro años más para terminar de matarlo.

Europa. Y es que no nos queda otra, amigos. Hay que mirar a Europa, hay que desarrollar una campaña mediática que implique a asociaciones, entidades y vecinos que quieran salvar al Mar Menor para que la UE venga y solucione esto. Aquí se están violando todas las leyes habidas y por haber, ni el Gobierno regional hace nada, ni el Estado interviene. Hay redadas, se descubren desaladoras ilegales, regadíos que no debían estar y no pasa nada. Nosotros no podemos salvar al Mar. Pero Europa sí. No debemos hacer una campaña de 'salvemos al Mar Menor' porque nosotros no podemos conseguirlo, pero sí de una de 'UE SOS Mar Menor'. Para que la UE se entere y vengan. Estamos sufriendo el mayor impacto ambiental de la Europa Occidental en los últimos treinta años y ni Madrid ni Europa lo saben. El día que la UE se persone aquí, se depurarán responsabilidades. Entrarán por una punta y saldrán por la otra, con la ley en la mano. Ya estamos tardando. Nos urge.