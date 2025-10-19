La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bea Crespo

Herramientas para contar el horror

El foco ·

La 'docuficción' 'La voz de Hind', que trata las últimas horas de vida de la niña asesinada por el Ejército de Israel, es un híbrido inapropiado si lo que pretende es documentar o denunciar un crimen porque abre la puerta al cuestionamiento de las pruebas

Edurne Portela

Edurne Portela

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Durante el Festival de Cine de San Sebastián vi 'La voz de Hind', la película «basada en hechos reales» y catalogada por la crítica como « ... docuficción» que trata las últimas horas en la vida de la niña de seis años Hind Rayab, asesinada por el Ejército de Israel. Esta película consiguió el Premio del Público del Festival. Entiendo y respeto los motivos del público –solidaridad, denuncia, compromiso– pero, al mismo tiempo, considero que es importante reflexionar sobre cómo nos acercamos a la representación artística de sucesos tan extremos como el asesinato de Hind Rayab.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  4. 4 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6

    Las islas y los circuitos culturales, los destinos preferidos para 20.000 murcianos que viajan con el Imserso: «Prácticamente está todo vendido»
  7. 7 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  8. 8

    El Efesé duerme líder tras otra fiesta en el Cartagonova
  9. 9

    El nuevo Real Murcia falla de manera múltiple y aún no mejora al del curso pasado
  10. 10

    Ricardo Darín: «No sé si hay alguien más afortunado que yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Herramientas para contar el horror

Herramientas para contar el horror