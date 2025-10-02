La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editoria

Redondo, sin aval en las Cortes

LA VERDAD

LA VERDAD

Jueves, 2 de octubre 2025, 01:12

La ministra de Igualdad compareció ayer en el Senado, forzada por el PP, para ofrecer explicaciones sobre las fallas en las pulseras antimaltrato sabedora de ... que la sesión iba a terminar con una petición de la Cámara alta, controlada por la mayoría absoluta de los populares, para que dimita o en su caso sea destituida por el presidente Sánchez. En apenas una semana, la gestión de Ana Redondo de la doble crisis con los dispositivos –una puntual, derivada de la migración de datos al cambiarse al proveedor de servicios, y otra, sobre deficiencias más estructurales en el servicio– ha sido reprobada también por el Congreso, sin que este cuestionamiento mayoritario en las Cortes parezca haber hecho mella ni en el ánimo ni en el discurso de la ministra. Su petición de perdón se ha limitado, hasta la fecha, a lamentar el daño que «el ruido» pueda estar generando en las víctimas y tildar genéricamente como «bulos» cualquier crítica. Una respuesta defensiva que no se sostiene cuando menudean las alertas de la Fiscalía y de órganos jurisdiccionales sobre las carencias y errores en las pulseras, lo que de verdad perturba a las amenazadas y da bazas a sus agresores. Y que ya no cuenta con aval parlamentario aunque el Ejecutivo parezca obviarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  3. 3 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  4. 4

    Piden 14 años para el acusado de forzar cuatro veces a una menor en la Región de Murcia: «Tengo pesadillas desde que me agredió sexualmente»
  5. 5 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  6. 6

    Así serán los exámenes de la PAU 2026 en la Región de Murcia, que ya tienen fecha
  7. 7

    La Región de Murcia se consolida como polo de atracción de estudiantes internacionales
  8. 8

    El mercado de Verónicas de Murcia pierde «hasta la mitad de la clientela» en la recta final de las obras
  9. 9 Una conductora resulta herida al salirse de la autopista AP-7 y caer por un terraplén en San Javier
  10. 10 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Redondo, sin aval en las Cortes