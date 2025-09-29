La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Editorial

La ONU hizo de altavoz

A pesar de su pérdida de influencia, la Asamblea General ha proyectado el drama de Gaza en vísperas de la cita entre Trump y Netanyahu

LA VERDAD

LA VERDAD

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:43

La ONU ha ejercido su papel como altavoz de las injusticias en el mundo durante la Asamblea General celebrada la semana pasada en Nueva York, ... a pesar de que no ha partido de ella ni una resolución decisiva sobre el drama de Gaza. Aunque resulte duro de digerir, el mundo sale igual de convulsionado de como entró en la sede de Naciones Unidas. Pero con una excepción que es la que debe hacer perseverar a los países en la tarea compartida de atajar la deriva bélica que sacude a la comunidad internacional. La salvan las voces que, en un ejemplo de dignidad frente a la barbarie, se han levantado desde la tribuna de la cumbre en contra de las crisis humanitarias mundiales, especialmente sangrante en el asedio israelí sobre la Franja. Desde el reconocimiento del Estado palestino, al que se ha sumado Francia de la mano de Macron, a la exigencia para «detener ya esta masacre» que denunció el rey Felipe VI, en un discurso contundente y medido que ha facilitado en España los mensajes contra el genocidio aunque él no llegara citarlo. La ONU ha perdido capacidad de influencia, pero sigue siendo un referente a favor de la multilateralidad, una barrera necesaria frente a la ley del más fuerte.

