Marc Márquez, la voluntad de poder

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:43

Pocos escenarios más propicios que el deporte para la épica que marida un talento excepcional con la determinación de ganar. Con su séptimo mundial de ... MotoGP –el noveno campeonato si se suman los logrados en otras categorías, lo que lo emparenta a gigantes de los circuitos como los italianos Giacomo Agostini y Valentino Rossi–, Marc Márquez ha demostrado hasta qué punto los más grandes en cualquier disciplina se construyen sobre sus capacidades, sí, pero también sobre una obcecada voluntad de poder. El piloto leridano ha entrado en la leyenda, exhibiendo una incontestable superioridad coronada ayer en Japón, no solo por una laureada trayectoria al alcance de muy pocos, sino también –o sobre todo– por haber conquistado este mundial cuando la fatal caída en Jerez en julio de 2020 y los posteriores problemas con su casa de siempre –Honda– parecían abocarlo a la retirada. No solo no ha sido así, sino que Márquez se ha recobrado del padecimiento recuperando el trono en una batalla, también, contra las limitaciones físicas de la edad: a los 32 años y 12 después de auparse a él por primera vez. Ayer, el campeón hizo feliz a millones de aficionados al motociclismo.

