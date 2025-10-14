La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Luz al final del túnel

El 'nuevo comienzo' que plantea Trump en el día después de la liberación de rehenes israelíes y del fin del asedio a Gaza debe contar con Europa y los países árabes para que prime la reconstrucción humanitaria sobre el negocio

LA VERDAD

LA VERDAD

Martes, 14 de octubre 2025, 01:08

El mundo abrió ayer un nuevo horizonte de prudente esperanza en Oriente Medio con el arranque efectivo del plan de paz de Donald Trump para ... Gaza e Israel. La parte más tasada del acuerdo se desarrolló ayer como estaba previsto, con la ansiada liberación de los veinte rehenes israelíes que permanecían vivos en manos de Hamás, dos años después del macabro ataque perpetrado por milicias islamistas al otro lado de la Franja, y del final del cruel asedio organizado por el Gobierno de Benjamin Netanyahu sobre poblaciones palestinas como represalia. En una jornada marcada por los emocionantes reencuentros de los secuestrados con sus familias y por los triunfantes discursos de Trump y Netanyahu, la vuelta a casa de los cautivos –con la devolución pendiente de los restos mortales de quienes no sobrevivieron a la retención– y el cese de los bombardeos constituyen pasos imprescindibles en la recuperación de la humanidad perdida en la región, que incluye la excarcelación de 2.000 presos palestinos y la reanudación de la ayuda humanitaria frente a la hambruna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  3. 3

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  4. 4 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  5. 5 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  6. 6 Seis heridos, dos de ellos graves, en una colisión entre un camión y un coche en Jumilla
  7. 7

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  9. 9 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  10. 10

    El castillo de la Atalaya de Cartagena continúa sin un uso definido casi 10 años después de su compra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Luz al final del túnel