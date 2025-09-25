La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Imparcial y sin 'paseíllo'

El Gobierno se equivoca al cuestionar al juez del 'caso Begoña', pero intentar someterla al escarnio público resta credibilidad al instructor

LA VERDAD

LA VERDAD

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:14

La cadena de acontecimientos judiciales de las dos últimas semanas, de un efecto endiablado para la polarización política, ha dejado sentados en el banquillo de ... los acusados a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado; Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; y ahora está a punto de colocar en el mismo foco a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. No por esperadas o previsibles, las decisiones de los jueces conocidas en esta medida sucesión cronológica deben perder carga de profundidad. En primer lugar, por la gravedad de los presuntos delitos de los procesados: por revelación de secretos al máximo responsable de la Fiscalía, fraude fiscal al empresario y presunto enchufe en el 'caso Azagra', bajo la sombra de la influencia del líder del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  3. 3

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  4. 4

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación
  5. 5

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  8. 8

    La jubilación flexible que plantea la Seguridad Social será menos rentable que ahora tras abandonar el empleo
  9. 9 El resort murciano Altaona se sitúa entre los tres principales destinos residenciales europeos
  10. 10

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Imparcial y sin 'paseíllo'