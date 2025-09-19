La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Gobierno hipotecado

Aguantar bajo las crecientes exigencias de socios que ya ni se declaran así no es sinónimo de poder gobernar con una mayoría identificable

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:05

La determinación del presidente del Gobierno de proseguir la legislatura y recobrar aire político, tras despedir el curso con el PSOE casi noqueado por el ... ingreso en prisión de Santos Cerdán, tropieza casi a diario con la evidencia de su precariedad parlamentaria, más allá de que el Ejecutivo crea que su denuncia del «genocidio» perpetrado por Israel en Gaza sintoniza en este trance con el sentir de una mayoría ciudadana, incentiva a su base electoral y presiona al PP. Esta semana, Pedro Sánchez ha rebatido el argumento de la oposición de que el suyo es un Ejecutivo en estado políticamente terminal, dure lo que dure el mandato, remarcando que siete años en el poder lo convierten en un ejemplo de estabilidad en Europa. Pero la zozobra cotidiana en que Sánchez se ha habituado a dirigir el país, especialmente en esta legislatura en la que necesita que la amalgama de sus socios esté alineada constantemente para poder sacar adelante sus iniciativas –por eso mismo no ha logrado aprobar un solo proyecto de Presupuestos– desmiente esa pretendida solidez. Aguantar sometido a las crecientes exigencias de los aliados de la investidura, dos de los cuales –Podemos y Junts– ya ni siquiera se declaran integrantes de ese bloque, es sinónimo de resistir, pero no de poder gobernar con una mayoría identificable, previsible y coherente con el programa con que el presidente concurrió a las elecciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  2. 2 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  3. 3 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  4. 4 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  5. 5

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  6. 6

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  7. 7

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  8. 8

    La Comunidad da los primeros pasos para la nueva concesión de La 7 TV
  9. 9 Un terremoto de 3,5 grados se deja notar en Calasparra esta madrugada
  10. 10

    Alcaraz regresa al lugar donde inició su reinado como gran figura de la Laver Cup

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gobierno hipotecado