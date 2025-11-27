La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

La corrupción se cuela en el CNIO

LA VERDAD

LA VERDAD

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:19

El escándalo en el que parece instalado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no es precisamente el ambiente que necesitan los profesionales que se ... dedican a desarrollar nuevos métodos en la lucha contra el cáncer. La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el posible amaño de contratos es la penosa constatación de la frivolidad y el descontrol en el gasto que han sacudido la gestión de esta institución de referencia. La controvertida destitución en enero de María Blasco de la dirección, responsable de un insólito programa artístico en el que se invirtieron fondos públicos en la compra de obras de arte, parece no haber sido suficiente para devolver el prestigio al CNIO, sometido además a tensiones laborales que lastran su labor de vanguardia. Se antoja urgente sanear toda la estructura de la entidad tras el cese fulminante de tres altos cargos vinculados a la etapa anterior por sus eventuales implicaciones en adjudicaciones a empresas próximas por lazos de amistad. Un año sumido en el sobresalto exige la intervención del Ministerio de Ciencia e Innovación para romper con el pasado si el CNIO quiere corregir el rumbo y centrarse en su loable función.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  3. 3 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  5. 5 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  6. 6 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  7. 7 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  8. 8 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  9. 9

    El Polígono de Santa Ana, en Cartagena, organiza patrullas vecinales para acabar con la oleada de robos
  10. 10

    La fachada del Santa Lucía, del mismo material calcinado en Valencia, ya ardió en 2015 y la Asamblea pidió revisarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La corrupción se cuela en el CNIO