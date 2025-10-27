Avance lento en el 'robo del siglo'

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:14

La detención de dos sospechosos de participar en la espectacular operación para apoderarse de las joyas de la Corona francesa, hace ocho días en el ... Museo del Louvre, ofrece el primer resultado positivo de la investigación que moviliza a más de un centenar de efectivos. Del intenso cerco a los implicados en el 'robo del siglo' da muestra que uno de los arrestados lo fuera cuando pretendía volar con destino a Argelia. La presión política y ciudadana para obtener resultados después de un suceso que ha dado la vuelta al mundo y humillado al país seguramente explica la rapidez en hacer públicos los avances policiales. Una decisión precipitada para la Fiscalía de París, por cuanto puede dificultar la localización del resto de los autores. Del botín, tasado en 88 millones pero de un valor patrimonial y cultural incalculable, se sigue sin noticias. El informe que presentará esta semana la ministra de Cultura, Rachida Dati, debe contribuir a desterrar los fallos de seguridad que hicieron tan fácilmente vulnerable, a plena luz del día, un centro de arte que recibe a 8,7 millones de visitantes al año. En medio de una grave crisis política, urge a Francia restaurar su imagen internacional.

