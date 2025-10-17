La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Ábalos y Koldo, sin prisión

LA VERDAD

LA VERDAD

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:56

Las esperadas declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García ante el juez del Supremo, Leopoldo Puente, a raíz del informe de la UCO sobre ... el patrimonio del exministro, han desembocado en que ambos han esquivado un posible ingreso en la cárcel pese a que el magistrado, en consonancia con la Fiscalía, aprecia indicios cada vez más sólidos en su contra y un «creciente riesgo de fuga». La prisión preventiva constituye una medida de privación de libertad lo suficientemente severa como para que sus requisitos estén muy tasados en la ley y justifique la mesura en su adopción ante el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Pero siendo esto así, la lectura de los dos autos elaborados por Puente siembra dudas sobre que la decisión final haya sido mantener las cautelares ya vigentes para los dos imputados, sin un paso más, cuando el retrato que trazan las resoluciones apunta a un agravamiento de las sospechas sobre lo que han hecho y lo que pueden hacer el ex número tres del PSOE y su antiguo hombre para todo. Ello sin contar la extralimitación del juez al vehiculizar el «estupor» social por que Ábalos siga ejerciendo de diputado, un debate que puede resultar pertinente pero impropio de un auto judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  2. 2

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  3. 3

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  4. 4 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  5. 5 Los Alcázares pide a la Mancomunidad la compensación de daños a vecinos y empresarios por el corte de agua
  6. 6 El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena
  7. 7 Los trenes de Cercanías y Media Distancia entre Murcia y Alicante se verán afectados por obras este fin de semana
  8. 8 Nuevos nombramientos del obispo de la Diócesis de Cartagena
  9. 9 El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca
  10. 10

    Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ábalos y Koldo, sin prisión