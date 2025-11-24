La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nos queremos libres, seguras y protegidas

Este 25 de noviembre no hay espacio para la relajación; debemos alzar la voz con más fuerza que nunca para condenar las actitudes machistas

Conchita Ruiz Caballero

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:54

Ainhoa, Ginesa y la pequeña Nadia son los nombres de las asesinadas este año en la Región de Murcia, a manos de hombres que nunca ... entendieron que amar no es dominar. Por desgracia son muchas más las mujeres en España que han sufrido el mismo fatal destino. Y, tras cada una de ellas, hay miles de vidas marcadas por el dolor: mujeres y sus hijos que soportan una lacra que, aunque se repita, sigue estremeciéndonos cada vez que conocemos los detalles.

