Ciudadanos y el 'efecto Atila'

Los recientes acontecimientos que hemos vivido en la ciudad de Murcia en los que todos hemos visto cómo un concejal de Ciudadanos, Juan Fernando Hernández Piernas, ha perseguido y boicoteado unas fiestas con 36 años de historia como son los Moros y Cristianos, no son sino la punta del iceberg de lo que nos espera con la llegada de la veleta naranja a las instituciones. Ellos saben que su paso va a ser efímero y, por tanto, van a sacar todo lo que puedan de su breve e insignificante estancia en Comunidad Autónoma y ayuntamientos. Esto va a provocar el 'efecto Atila', recuerden ustedes que por donde pasaba su caballo, 'Othar', no volvía a crecer la hierba.

Somos levedad. O eso dice una magnífica canción de Manolo García. Pero es que si todos somos levedad, el partido del marketing naranja más todavía. Después de un resultado electoral catastrófico en Murcia que seguía al escándalo de las primarias de I. Franco, Cs Murcia hizo un papelón que queda en los anales con su 'regeneración' al PP. El PSRM, el PP y Podemos solo tienen que hacer una cosa en las próximas autonómicas para dejar a cero a los veletas: exhibir por activa y por pasiva el vídeo de Arrimadas en Belluga diciendo que no consentirían cuatro años más de la corrupción del PP en Murcia. Solo con eso Cs está 'kaput'. Y lo saben. La derecha se reorganiza y el PP se ha inventado Suma para blanquear su marca -no en vano aún le quedan muchos sumarios a la marca original- y además ha conseguido que Abascal vuelva al redil con la nueva denominación, pero hay muchos en Cs Murcia que saben que su salida del PP ya no tiene vuelta atrás y que cuando desaparezca el partido de Rivera no tendrán a dónde ir. Y es por eso que quieren aprovechar estos cuatro años al máximo sacando lo que puedan.

Bendito bipartidismo. Y es que PP y PSOE tienen sus cosas sí, pero son más fiables. ¿Saben ustedes por qué? Porque están aquí para quedarse y saben que no deben meterse en ciertos charcos y montar pollos pese a que alguien 'les motive' porque no quieren pasar a la oposición, o si pasan a la misma, pueden volver al machito en 4 años. Y eso les hace medir las consecuencias de sus actos. Los 4 fenicios que ha colocado Cs en las instituciones no son así, están en aquello del 'carpe diem' y la van liar una y otra vez. Si usted es de derechas vote a PP, si es de centro izquierda a PSOE y si es muy de izquierdas a Podemos, pero con lo que vimos aquí en mayo sabemos que si usted vota a Cs no puede siquiera adivinar qué será de su voto. Bueno sí, su voto irá a aquel cesto que asegure el 'carguico' a los cuatro que manden en Cs en ese momento, punto.

Historia de una persecución. Y digo yo, ¿qué molesta tanto de los Moros y Cristianos al concejal alcantarillero en el Ayuntamiento de Murcia? Primero adujeron que el campamento dañaba al jardín. ¿Y los Huertos no? Como era obvio que por ahí no podían rascar nada se fueron al ruido. La Federación puso una sola música para todo el campamento con un limitador de decibelios y dos policías al lado. Solucionado. Luego vinieron con la seguridad, la Federación puso un contador y se sabría cuánta gente había dentro limitando el aforo a lo que les marcaron las autoridades. Por cierto, ¿se cuenta cuánta gente entra en un Huerto? No, padre. Y como el concejal de Cs ya no sabía por dónde joder, pidió una licencia de expedición de bebidas alcohólicas una semana antes. No en mayo, cuando se hizo la solicitud, ahora, cuando sabía que ya no daba tiempo. Y entonces, ¡agárrense los machos!, sugiere que Hostemur sirva las barras de los Moros y Cristianos. Se entiende todo, ¿verdad? Por cierto, el tristemente famoso 'clan de Alcantarilla', al que el concejal hacía de 'fontanero', mantiene excelentes relaciones con Hostemur. Blanco y en botella, leche. Luego nos quejamos de que Corvera esta vacío pero, ¿qué ofrecemos en Murcia? Y para una fiesta que tenemos, guapa, divertida, con cultura e historia, es el propio Ayuntamiento quien se la carga. Lógicamente la Federación de Moros y Cristianos dijo que no, que la Fiesta es historia, música y cultura y que no quieren vender alcohol. ¿Qué hizo el concejal? Poner hora de cierre a las 00.30. Menuda fiesta, ¿eh? Todos para Albacete. ¿Los vecinos? Pues no se piensa en ellos, por ejemplo, con los conciertos en el Parque de Artillería o en el de Fofó, que hay gente que los fines de semana se va de Murcia para poder dormir. Pero los Moros y Cristianos, una fiesta familiar, sí molesta, ¿por qué? Me despido con una pregunta: ¿tendría este concejal pelotas a meterse con las fiestas de su pueblo, Alcantarilla?