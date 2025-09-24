La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una espada de Damocles permanente

Detrás de un nombre tan particular como dermatosis nodular contagiosa, nos encontramos con un problema parecido a la odiada viruela humana

Christian de la Fe Rodríguez

Christian de la Fe Rodríguez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:12

Anda todo el sector bovino muy revuelto y expectante en los últimos dos meses, debido a un problema sanitario de los de gran calado que, ... si bien, afortunadamente, aún no ha llegado a nuestro territorio, lo tenemos muy cerquita, tanto como en el país vecino, al otro lado de los Pirineos. Se trata de una enfermedad a la que muchos de nuestros mayores –nosotros ya no lo vivimos– podrían 'encontrarle un parecido' e incluso, por qué no, atreverse con un diagnóstico, aunque no fueran veterinarios, médicos o enfermeros, ni tuvieran ningún conocimiento sanitario. Porque detrás de un nombre tan particular como dermatosis nodular contagiosa –que así se llama la mencionada infección–, nos encontramos con un problema muy parecido a la tan odiada viruela humana que, hace unas pocas décadas, gracias a las vacunas y al sacrificio de mucha gente, fuimos capaces de eliminar de la faz de la Tierra. El efecto que ocasiona en las vacas y terneros este poxvirus es tan similar que a los animales se les llena el cuerpo de nódulos y lesiones, como sucedía con el virus humano, y muchos acaban muriendo en fases posteriores.

