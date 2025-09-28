La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La paz

Llama la atención que el actual mandamás de los Estados Unidos no haga ascos a autoproclamarse candidato al Nobel de la Paz

César Oliva

César Oliva

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:57

Una de las palabras con mayor poder significante es paz. La paz la define María Moliner como «tranquilidad y ausencia de conflicto»; asimismo, se refiere ... a «la situación entre pueblos o naciones donde no hay guerra ni oposición». Aunque oímos hablar también de la paz conyugal, la paz a secas nos remite inexorablemente a lo que se consigue después de un tiempo de beligerancia. Hoy día, por influencia directa de lo que pasa en la franja de Gaza y Cisjordania, o en una Ucrania invadida por los rusos, la paz es un término que supone el deseo de la mayoría, que ve y oye asombrada cómo se masacra día a día a las poblaciones más indefensas. Amanecemos todos con la esperanza de oír o leer en los medios de comunicación eso de que la guerra haya acabado, o sea, que ha llegado la paz. Lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que el pueblo invadido recupere la forma de vida anterior al estrago. La paz en estos casos es sinónimo de desasosiego, de no saber qué va a ser del derrotado. Con razón don Luis, el protagonista de 'Las bicicletas son para el verano', le dice a su hijo, ante los escombros de un Madrid asolado por las bombas: «No ha llegado la paz, Luisito, ha llegado la victoria». Porque la paz es buena para los vencedores, nunca para los vencidos.

