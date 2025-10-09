La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lo más bello y lo más feo

César García Granero

César García Granero

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:39

La semana pasada hice algo que nunca había hecho, pero estaba harto de hacer, valga la contradicción: ver de nuevo 'La gran belleza', pero verla ... en el cine por vez primera. La película se estrenó en 2013, cuando usted y yo éramos doce años más jovenes, lo cual es una paparrucha, pero otras cosas no lo son tanto. El mundo, por aquel entonces, empezaba a recuperarse del marasmo de la crisis, apenas había 'influencers' (lo digo sin tonillo), dábamos la democracia por sentada y pensábamos que una nueva guerra mundial era solo una posibilidad remota sin asidero en la realidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  2. 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  3. 3

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  4. 4 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  7. 7 La empresa de demolición asegura que el derrumbe en Madrid fue un «accidente» en una zona donde no se trabajaba
  8. 8

    Salud retrasa la anunciada ampliación del cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia
  9. 9 Evacúan a dos personas por un accidente múltiple en Cartagena
  10. 10 Herido por quemaduras al explotar una furgoneta en Alcantarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lo más bello y lo más feo